Çatışma bölgesine gitmeye çalışan DEAŞ şüphelileri sınırı geçmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çatışma bölgesine gitmeye çalışan DEAŞ şüphelileri sınırı geçmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika

Çatışma bölgesine gitmeye çalışan DEAŞ şüphelileri sınırı geçmeye çalışırken yakalandı

6 saat önce

Çatışma bölgesine gitmek için Iğdır'da bulunan Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmeye çalışan 3 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Çatışma bölgesine gitmeye çalışan DEAŞ şüphelileri sınırı geçmeye çalışırken yakalandı, System.String[]

Çatışma bölgesine gitmek için Iğdır'da bulunan Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmeye çalışan 3 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün Kocaeli'deki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şahsın illegal yollardan çatışma bölgesine gitmeye çalıştığı tespit edildi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde M.Ö., Ü.T. ve H.T. isimli 3 şüpheli, Iğdır'da bulunan Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı.


Gözaltına alınan şahısların çatışma bölgesine gitmeye çalıştıkları belirlendi. Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyetine sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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