Son Dakika Haberleri: Çatışmada İki Kardeşini Kaybeden Ağabey Yas Evinin Önünde İntihar Etti

Çatışmada İki Kardeşini Kaybeden Ağabey Yas Evinin Önünde İntihar Etti

46 dakika önce

ARNAVUTKÖY'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, yas evi olarak toplanılan evinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Çatışmada İki Kardeşini Kaybeden Ağabey Yas Evinin Önünde İntihar Etti, System.String[]
ARNAVUTKÖY'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, yas evi olarak toplanılan evinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ağabeyin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında gerçekleşen olayda,  aralarında 'dolmuş kahyalığı' nedeniyle bir süredir husumet bulunduğu öğrenilen iki grup silahlı çatışma yaşanmıştı. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, yakınlarının yas evi olarak toplandığı kendi evinin önünde akşam saatlerinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti.

SİLAH TUTUKLULUK YAPTI, YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kendi evinin önünde kafasına ateş eden ağabeyin kullandığı silahın tutukluluk yaptığı ve yaralanan Yaşar Yıldız'a ilk müdahaleyi çevredekilerin yaparak, kan kaybını önlediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Yaşar Yıldız, ambulans ile yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavisine başlanan Yaşar Yıldız'ın, ilerleyen saatlerde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Ağabey Yıldız'ın durumu ciddiyetini koruyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:40 Kaynak: DHA

Arnavutköy, Güncel
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