Çatışmada ölen Endonezya İslami Savunucular Cephesi üyelerinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika

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Cenaze töreninden detaylar

Habib Hanif al-Attas ile röportaj Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İslam'ı Savunanlar Cephesi lideri Rizieq Shihab'ın destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmada Shihab'ın vefat eden 6 destekçisi için Bogor kentinde cenaze töreni düzenlendi. Ölenlerden beşinin cenazesi Bogor'daki parti yerleşkesine gömülürken, birinin cenazesi de ailesi tarafından teslim alındı.