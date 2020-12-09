Çatışmada ölen Endonezya İslami Savunucular Cephesi üyelerinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika

Çatışmada ölen Endonezya İslami Savunucular Cephesi üyelerinin cenazeleri defnedildi
09.12.2020 13:29
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cenaze töreninden detaylar Habib Hanif al-Attas ile röportaj Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İslam'ı Savunanlar Cephesi lideri Rizieq Shihab'ın destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmada Shihab'ın vefat eden...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cenaze töreninden detaylar
Habib Hanif al-Attas ile röportaj Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İslam'ı Savunanlar Cephesi lideri Rizieq Shihab'ın destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmada Shihab'ın vefat eden 6 destekçisi için Bogor kentinde cenaze töreni düzenlendi. Ölenlerden beşinin cenazesi Bogor'daki parti yerleşkesine gömülürken, birinin cenazesi de ailesi tarafından teslim alındı.
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