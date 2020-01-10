Çatışmada şehit düşen oğullarının hatıralarıyla yaşıyorlar - Son Dakika

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 5 Mayıs 2019'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker'in ailesi, oğullarının eşyaları ile donattıkları odada acılarını dindiriyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'nde oturan 59 yaşındaki Helime ve 55 yaşındaki İsa Çeker çifti, şehit düşen evlatlarını büyüttükleri odayı yeniden düzenledi.

Aile, kamuflajından, günlük kıyafetlerine, künyesinden, gençlik ve askerlik yıllarına ait fotoğraflara kadar tüm eşyalarına yer verdikleri evlatlarının yatağını da Türk bayrağı ile kapladı.

"Odaya girince burnumun direği sızlıyor"

Anne Helime Çeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şehit olmasının üstünden 8 ay geçtiğini, o günden bu yana gözyaşının hiç dinmediğini kaydetti.

Evladının yokluğuna dayanmakta güçlük çektiğini anlatan anne Çeker, şunları söyledi:

"Ali'min acısına dayanamadım. Başa gelen kaderimiz buymuş vatan sağ olsun. Odasını yaptırdım, fotoğraflarını ve kullandığı eşyalarını odasına yerleştirdim. Acısı çok büyük oluyormuş. Hiçbir zaman unutamadım. Allah vatanımıza güç kuvvet versin. Ben Ali'min odasına geçtiğimde onun hayaliyle konuşuyorum, giydiği kıyafetlere dokunup onları seviyorum. Odaya girince burnumun direği sızlıyor."

Baba İsa Çeker de oğlunun odasındaki eşyaları ve fotoğraflarıyla teselli olmaya çalıştığını ifade etti.

Oğlunun şehit olduğu günden bu yana her cuma mezarını ziyaret ettiklerini de belirten Çeker, "Devletimiz sağ olsun, elden gelen bir şey yok. Sekiz aydır çocuğumuzun hayali gözlerimizin önünden gitmiyor. Vatan sağ olsun diyecek bir şey bulamıyorum." diye konuştu.

Şehidin 19 yaşındaki kardeşi Muhammet Çeker ise çağrılması halinde ağabeyinin şehit olduğu yere koşarak gidip, orada görev yapabileceğini söyledi.

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda 5 Mayıs 2019'da devam eden operasyonda çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can ağır yaralanmış, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde şehit olmuşlardı.