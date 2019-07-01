Son Dakika Haberleri: "Çatışmadan Sonra" sergisi açıldı
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"Çatışmadan Sonra" sergisi açıldı

1 saat önce

Fotoğraf sanatçısı Nevzat Yıldırım'ın "Çatışmadan Sonra (After The Conflict)" isimli online fotoğraf sergisi açıldı.

Fotoğraf sanatçısı Nevzat Yıldırım'ın "Çatışmadan Sonra (After The Conflict)" isimli online fotoğraf sergisi açıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra ve Avrupa'da sanat fuarı ve festivallerde faaliyet gösteren Albumen Gallery, Türk fotoğraf sanatçısı Nevzat Yıldırım'ın Afganistan ve Yemen'de yaşanan savaş sonrasında terk edilmiş tanklar, savaşa şahitlik etmiş insan portreleri ve yetim çocukları konu alan eserlerini sergiliyor.
Sadece fotoğraf sanatına ilişkin çalışmalar yapan Albumen Gallery, ilk kez bir Türk sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor.
Yıldırım'ın "Çatışmadan Sonra" sergisinin yanı sıra fotoğrafların yer aldığı bir sergi kitabı da yayımlanacak.
Sanatçının " İstanbul'u Sevmek" başlıklı İstanbul fotoğraflarından oluşan bir bölüme de sahip olan sergisine sanatseverler, "https://albumen-gallery.com/photographers/nevzat-yildirim" adresinden ulaşabilirler.
Sergi, 2 ay boyunca ziyaret edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:27 Kaynak: AA
Nevzat Yıldırım, İngiltere, Avrupa, Yemen, Güncel
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