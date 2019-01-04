Çatışmadan Uzak Adaylarımızla Yola Çıkacağız"

AK Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül
, kentte her siyasi görüşten kendilerine teveccühün bulunduğunu belirterek, "Çatışmadan uzak, güzel İzmir'in güzelliklerini ortaya çıkaracak adaylarımızla yarın yola çıkacağız." dedi. Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yarın katılımı beklenen İzmir Aday Tanıtım Toplantısı için Halkapınar
Spor Salonu'nda yapılan hazırlık çalışmalarını inceleyen Şengül, gazetecilere açıklamada bulundu.
Partinin İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nde başkan adayı olarak Nihat Zeybekci ismini daha önce açıkladığını, yarın da Cumhur İttifakı'nın 30 ilçe belediye başkanı adayının duyurulacağını belirten Şengül, şöyle konuştu:
"Belli bir kısmı AK Parti adayı olacak, belli ilçelerde MHP
adayları olacak. İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanımız, bakanlarımız ve genel başkan yardımcılarımızın katılımıyla açıklayacağız. Ben 2019'un İzmir yılı olacağına, İzmir'in kazanacağına inanıyorum. Adaylarımızı belirlerken çok oy getirmesinden ziyade bilgi birikimi ve yönetim becerisi gibi kriterlere sahip olmaları noktasında ince eleyip sık dokuduk."
Nihat Zeybekci'nin uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış ve tecrübesini İzmir'e yansıtacak bir isim olduğuna işaret eden Şengül, "İzmir'in ciddi birikmiş sorunları var. Bu sorunları ancak tecrübeli, bilgi birikimli, kısa sürede ciddi çözüm önerileri üretebilecek biri çözebilir. O da Nihat Zeybekci olacaktır." diye konuştu.
İzmir'de insanların iyi niyetlerinin kullanılmasını istemediğini, çözüm aradıklarını, özellikle ulaşım sorunlarının çözülmesini arzu ettiğini dile getiren Şengül, "İzmirli, İzmir'in çöp kokmasını istemiyor, İzmir'in nergis ve zambak kokmasını istiyor. Her siyasi görüşten teveccüh var bize. Çatışmadan uzak, güzel İzmir'in güzelliklerini ortaya çıkaracak adaylarımızla yarın yola çıkacağız." dedi.
Bir basın mensubunun "MHP'ye hangi ilçeleri verdiniz" sorusu üzerine Şengül, şunları söyledi:
"Cumhur İttifakı ile ilgili belli ilkelerimiz var, herkes kendi kazandığı ilçelerde adaylarını çıkaracak. Kazanılamayan ilçelerde kim birinci partiyse onun adayı açıklanacak. Bugün son görüşme ile netleşecek. MHP adaylarını da birlikte açıklayacağız. İsimler netleşti ama birkaç ilçeyle ilgili konu sonuca bağlanacak."
MHP İl Başkanı ve belediye başkan adaylarının da tanıtım toplantısına geleceği bilgisini veren Aydın Şengül, "Aday tanıtım toplantısına gelmek isteyen herkese salonumuz açıktır." dedi.
Öte yandan toplantı öncesi bayraklarla donatılan Halkapınar Spor Salonu'na "Gönüller yapmaya geldik", "İzmir'in efeleri, Reisi ile 2023'e yürüyor" yazılı pankartlar asıldı ve dev platform kuruldu.