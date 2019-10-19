ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, ABD ile Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı'nın 120 saatliğine askıya alınmasına dair anlaşma kapsamında çatışmaların büyük çoğunlukla durduğunu açıkladı.

ABD ile Türkiye'nin dün vardığı anlaşmanın ihlal edildiği iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Çatışmalar büyük çoğunlukla durdu. Her şeyin tamamen durması biraz zaman alabilir. Bu tür durumlarda çatışmaların tamamen bitmesinin zaman alması normaldir." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bulunduğu ABD heyeti perşembe günü Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ile mutabakata varmıştı.

Mutabakat kapsamında ABD'nin desteklediği YPG/ PKK terör örgütünün ağır silahlarını teslim edip güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine askıya alındı.

Terör örgütünün 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölge alanından çekilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bölgede güvenli bölge icra edilecek ve Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak.

Güvenli bölgenin inşası ve icrası konusunda ilerleyen zamanlarda ABD ile iş birliği artırılacak.

ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya anlaşma kapsamında kabul ettiği şartları uygulatmadığı takdirde ise Barış Pınarı Harekatı'na devam edilecek.

Türkiye, ABD'nin YPG/PKK ve güvenli bölge konusunda sözlerini yerine getirmemesi üzerine 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.