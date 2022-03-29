Çatışmalardan kaçan 13 bin Kongolu Uganda'ya sığındı - Son Dakika
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Çatışmalardan kaçan 13 bin Kongolu Uganda'ya sığındı

29.03.2022 12:37
Çatışmalardan kaçan 13 bin Kongolu Uganda'ya sığındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından 13 bin Kongolu Uganda'ya sığındı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından 13 bin Kongolu Uganda'ya sığındı.

KDC'nin Kisoro Bölge Komiseri Peter Mugisha, ülkenin Kuzey Kivu eyaletine bağlı Chanzu, Runyonyi ve Bigyera köylerinde pazartesi saat 03.00 civarında çatışmaların başladığını söyledi.

Çatışmaların ardından yaklaşık 13 bin sivilin Uganda'ya kaçtığını vurgulayan Mugisha, "Yaklaşık 8 bin Kongolu mülteci Bunagana sınırından, yaklaşık 5 bin kişi ise Kibaya bölgesinden geçerek Uganda'ya sığındı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri ve Başbakanlık Ofisi ile bu mültecileri Kisoro bölgesindeki Nyakabande mülteci geçiş kampına yerleştirmek için çabalıyoruz." dedi.

Uganda tarafı ise güvenliği sağlamak için sınıra Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF) askerlerini yerleştirdi.

Polis ve sağlık görevlilerinin de mültecileri karşılamak için görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

KDC ordusuna mensup eski askerler tarafından kurulan isyancı 23 Mart Hareketi (M23), ülkenin doğu bölgesinde faaliyet gösteriyor.

Geçen yıl kasım ayında, yüzlerce Kongo vatandaşı, KDC'nin Kuzey Kivu eyaletindeki çatışmalar sebebiyle Uganda'ya kaçmıştı. Kongo ordusu M23'ü bastırarak kısa süre içerisinde barışı yeniden sağlamış ve kaçan mülteciler evlerine dönmüştü.

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Mülteci, 23 Mart, Uganda, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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