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Çatışmalardan kaçan Kongolulardan uluslararası camiaya "yardım" çağrısı - Son Dakika

Çatışmalardan kaçan Kongolulardan uluslararası camiaya "yardım" çağrısı

20.02.2022 12:58
Çatışmalardan kaçan Kongolulardan uluslararası camiaya "yardım" çağrısı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden çatışmalardan kaçanlar, uluslararası camiaya "yardım" çağrısı yaptı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden çatışmalardan kaçanlar, uluslararası camiaya "yardım" çağrısı yaptı.

KDC'deki çatışmalar nedeniyle sınırı geçerek Uganda'ya sığınan 54 yaşındaki Jean Pierre Baringo, AA muhabirine, bölgenin siviller için yaşanılamaz hale geldiğini anlattı.

Bölgedeki durumun çok kötü olduğunu belirten Baringo, KDC'deki çatışmaların sonlanması ve militan grupların yok edilmesi için uluslararası camiaya yardım çağrısında bulundu.

Baringo, Uganda'daki akrabalarının yanına sığındığını belirterek, "Dünya, Kongo'da yaşanan kötü durumun ve bozulan düzenin farkında değil. Militan gruplar, sivilleri öldürüyor." ifadesini kullandı.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çatışmaları takip eden gazeteciler de bölgedeki krizin çözümü için uluslararası kamuoyunun daha fazla adım atması gerektiğini belirtiyor.

Uganda Kızılhaç Sözcüsü Irene Nakasita, KDC'de yaşanan duruma tüm dünyanın ilgisini çekmeye çalıştıklarını belirtti.

Gazeteci Henry Waswa ise KDC'de yaşanan durumla ilgili dünyanın tam olarak bir bilgiye sahip olmadığını aktararak, savaştan kaçan insanlara yardım edilmesi çağrısı yaptı.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Çatışmalardan kaçan Kongolulardan uluslararası camiaya 'yardım' çağrısı Çatışmalardan kaçan Kongolulardan uluslararası camiaya "yardım" çağrısı

Militan, Uganda, Kongo, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatışmalardan kaçan Kongolulardan uluslararası camiaya 'yardım' çağrısı - Son Dakika


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