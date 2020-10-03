Çatışmalarla anılan Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü Türkiye finali keyfi - Son Dakika

Çatışmalarla anılan Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü Türkiye finali keyfi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle yıllarca çatışma ve şiddet olaylarının yaşandığı Namaz Dağı'nda güvenliğin sağlanmasının ardından yamaç paraşütünde final heyecanı başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle yıllarca çatışma ve şiddet olaylarının yaşandığı Namaz Dağı'nda güvenliğin sağlanmasının ardından yamaç paraşütünde final heyecanı başladı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın finali, 33 sporcunun ilk resmi uçuşları 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda başladı. Şırnak Namaz Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finaline, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, Şırnak İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmanın yapıldığı alana gelen Valisi Ali Hamza Pehlivan, yetkililerden uçuşlarla ilgili bilgi aldı, pilotlarla görüştü. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Pehlivan, yamaç paraşütünün kentte yapılmasından dolayı memnun olduklarını söyledi. Pehlivan, "İlimizde gerçekten yakalamış olduğumuz güvenlik ve huzur ikliminin yansımalarını bugün olduğu gibi organizasyonlar ile somut bir şekilde görüyoruz. Öncelikle çok memnun ve mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Şırnak ilimizde gerçekten yakalamış olduğumuz güvenlik ve huzur ikliminin yansımalarını bugün olduğu gibi organizasyonlar ile somut bir şekilde görüyoruz. Şu anda yamaç paraşütünün finalleri ilimizde yapılıyor. Namaz Dağı'nın eteklerindeyiz. Namaz Dağı'nın eteklerinden havalanan yamaç paraşütü sporcuları bu sahaya iniyorlar. ve birer birer uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Gerçekten bu paraşütlerin havada özgürce güvenlik içerisinde uçtuğunu görmek hepimizi mutlu ediyor, memnun ediyor. Önümüzdeki hafta burada rafting yarışmalarını da Türkiye şampiyonalarını da Beytüşşebap ilçemizde gerçekleştireceğiz. ve inanıyorumki bu ve benzeri etkinlikler her geçen gün artarak devam edecek. Öncelikle bu huzur, güvenlik ikliminin sağlanmasında ilimize ve bu konudaki mücadeleye vermiş olduğu desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, bütün bakanlarımıza ilgili kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Güvenlik birimlerimiz yoğun mücadeleler veriyor. Vatandaşlarımız iş birliği halinde terörle verilen mücadele ve elde edilen başarı şehrimizi her geçen gün çok daha fazla güvenli kıldı. ve bu ortamları yaşamak hepimize nasip oldu. Vatandaşlarımızla her zaman birlikteyiz. Bunun memnuniyetini yaşıyorlar. Sporcularda hem parkuru çok beğendiklerini ifade ettiler hem de bu vesile ile Şırnak'a gelmiş olmaktan mutlu ve memnun olduklarını ifade ettiler. Karşılıklı memnuniyetin yaşandığını bir günü yaşıyoruz. Bizler böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı memnunuz. İnşallah bu ve benzeri faaliyetler ilimizde artacaktır" dedi.

"Bundan sonra güzel faaliyetlerle yapılacaktır"

Cudi ile ilgili bir konsept geliştirmiş durumda olduklarını belirten Vali Pehlivan, "İçişleri Bakanlığımıza sunduğumuz proje güvenlik temelli bir proje. Yol, kuleler, şuanda Silopi ve Görümlü tarafından Hz. Nuh'un ziyareti olarak bilinen sefine bölgesine bağlamak üzereyiz. Şırnak tarafından da yol zirveye yaklaştı. Kulelerimiz bitiyor. Yüzde 50'sinden fazla bitmiş durumda. Orayı sadece bir güvenlik konsepti olarak değil Nuh'un gemisinin oturduğu yer olması hasebi ile de tarih kültür ve beraberinde doğa ve devamında inşallah turizm konseptli bir yapıya ulaştırma gayreti ve arzusu içerisindeyiz. Birkaç gün önce Cudi'ye ceylanları bıraktık. 50 ceylanı cudi ile buluşturmuş olduk. Orasının çok değişik mesajları var. İnsanlığının ikinci doğuşu olarak sayılan bir nokta. Ama sadece insanların değil bütün canlıların ikinci doğuş alanı olan bir yer. Belki de buradan havalanan yarışmacıların Cudi'ye indiği yarışmaları, gösteri uçuşlarını da yapma imkanı olacak. Zaten Namaz Dağı ve Cudi Dağı adeta birbirini selamlıyor. İlimizde de gerçekten simge dağlarımız. Geçmişte belki sıkıntılarla anıldı. Ama bundan sonra inşallah güzelliklerle güzel faaliyetlerle yapılacaktır" diye konuştu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, "Geçmişte maalesef çok sıkıntı çektik. Ama özellikle son iki yıldır Şırnak'ta bu tür güzel etkinlikler oluyor. Geçen sen burada bölgesel etkinlikler oldu. Trabzon, Bursa ve son ayağı ve finali Şırnak'ta yapılması bizim için çok büyük bir değer ve anlamlı bir etkinlik oldu. Bu final müsabakasından sonra ulusal anlamda turnuvalara buradan da sporcular çıkmış olacak. Şırnak son iki yıldır, özellikle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra her gün yeni bir etkinlikle karşılaşıyoruz. Tenis, guhşegi ve bugünde Türkiye finali olan paraşüt etkinliği düzenleniyor. Geçmişte terörü böyle elimizle iterek, halkın gücüyle bitti. Şırnak'ta sportif faaliyetlerin dışında ilimizde her tür etkinlik olacaktır. Bu etkinlikle emeği geçen her kese teşekkür ediyoruz. Belediyemizde bu etkinliğin en büyük sponsorluğunu üstlenmiştir. Başta ülkemize ve ilimize hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Çatışmalarla anılan Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü Türkiye finali keyfi
Çatışmalarla anılan Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü Türkiye finali keyfi
Çatışmalarla anılan Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü Türkiye finali keyfi
Çatışmalarla anılan Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü Türkiye finali keyfi
Çatışmalarla anılan Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü Türkiye finali keyfi
Çatışmalarla anılan Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü Türkiye finali keyfi
Çatışmalarla anılan Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü Türkiye finali keyfi
Çatışmalarla anılan Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü Türkiye finali keyfi
Çatışmalarla anılan Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü Türkiye finali keyfi

Yamaç Paraşütü, Türkiye, Şırnak, Namaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çatışmalarla anılan Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü Türkiye finali keyfi - Son Dakika Spor

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