Son Dakika Haberleri: Çatışmanın Ardından Mühimmat Ele Geçirildi

Çatışmanın Ardından Mühimmat Ele Geçirildi

1 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesi Türkiye-İran sınırında çıkan çatışmada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.

Çatışmanın Ardından Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesi Türkiye- İran sınırında çıkan çatışmada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesi Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı Lego 8 Kule bölgesinde çıkan çatışmanın ardından büyük çapta operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlere ait roket atar, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:51 Kaynak: İHA

Türkiye, Aralık, Iğdır, Güncel
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