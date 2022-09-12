İstanbul'da mermilerin havada uçuştuğu anlarda limonata içerek keyfine baktı!

Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki kafede dün akşam iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silahların patlaması ile kafede yemek yiyenler büyük bir panik yaşadı.

HEM LİMONATA İÇİP HEM DE GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Hızla kaçanlar kameraya yansırken yabancı uyruklu bir kişi ise dikkat çekti. Kafedeki masada oturan yabancı uyruklu kişi hem limonatasını içti hem de görüntüsünü çekti.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

6 kişinin yaralandığı panik dolu anların en rahat kişisi o anları da sosyal medyada paylaştı.