İstanbul'da mermilerin havada uçuştuğu anlarda limonata içerek keyfine baktı! - Son Dakika
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İstanbul'da mermilerin havada uçuştuğu anlarda limonata içerek keyfine baktı!

12.09.2022 12:20

İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ortasında limonata içen yabancı uyruklu kişi dikkatlerden kaçmadı.

Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki kafede dün akşam iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silahların patlaması ile kafede yemek yiyenler büyük bir panik yaşadı.

HEM LİMONATA İÇİP HEM DE GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Hızla kaçanlar kameraya yansırken yabancı uyruklu bir kişi ise dikkat çekti. Kafedeki masada oturan yabancı uyruklu kişi hem limonatasını içti hem de görüntüsünü çekti.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

6 kişinin yaralandığı panik dolu anların en rahat kişisi o anları da sosyal medyada paylaştı.

YORUMLAR
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ÇATIŞMANIN ORTASINDA LİMONATA KEYFİ... HERKES KAÇTI O İZLEDİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA LİMONATA KEYFİ... HERKES KAÇTI O İZLEDİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA LİMONATA KEYFİ... HERKES KAÇTI O İZLEDİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA LİMONATA KEYFİ... HERKES KAÇTI O İZLEDİ
Kaynak: DHA

alışveriş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da mermilerin havada uçuştuğu anlarda limonata içerek keyfine baktı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da mermilerin havada uçuştuğu anlarda limonata içerek keyfine baktı! - Son Dakika
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