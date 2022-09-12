Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki kafede dün akşam iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silahların patlaması ile kafede yemek yiyenler büyük bir panik yaşadı.
Hızla kaçanlar kameraya yansırken yabancı uyruklu bir kişi ise dikkat çekti. Kafedeki masada oturan yabancı uyruklu kişi hem limonatasını içti hem de görüntüsünü çekti.
6 kişinin yaralandığı panik dolu anların en rahat kişisi o anları da sosyal medyada paylaştı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da mermilerin havada uçuştuğu anlarda limonata içerek keyfine baktı! - Son Dakika