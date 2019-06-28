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Çatıya bağlanan pitbull telef olmuş

44 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, evin çatısına zincirle bağlanan ve sıcak hava nedeniyle zorluk çektiği görülen pitbull cinsi köpeğin, telef olduğu ortaya çıktı.

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, evin çatısına zincirle bağlanan ve sıcak hava nedeniyle zorluk çektiği görülen pitbull cinsi köpeğin, telef olduğu ortaya çıktı. Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, pitbullun sahibi için gerekli işlemlerin başlatılması amacıyla kurumlara dilekçeyle başvurduklarını söyledi.
Manavgat'ın Yayla Mahallesi'ndeki 2 katlı evin çatısında yaklaşık 1 hafta önce pitbull cinsi köpeğin zincirle bağlandıktan sonra yaşadığı zor anlar, cep telefonu kamerasına yansımıştı. Bunaltıcı sıcaktan korunmak için gölgeye sığınmaya çalışan köpeğin, zincirinin kısa olması nedeniyle bunu yapamadığı görülmüştü. Pitbull, plastik su kabını da devirince susuz kaldı. Bir süre inleyen köpek, zincirinin yetiştiği yere yüzükoyun uzandı. DHA'nın servis ettiği bu görüntülerin ardından hayvanseverler harekete geçti.
'SAHİBİ BİR DAHA HAYVAN BESLEMESİN' DİLEKÇESİ
Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, köpeği bulunduğu yerden almak için girişimlerde bulunduklarını; ancak hayvanın telef olduğunu öğrendiklerini söyledi. Sahibinin, köpeğinin ölüsünü poşete koyarak, çatıdan aldığını belirten Yanık, Antalya'da çatıda hayvan beslemenin doğru olmadığını aktardı. Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının çok yüksek olduğu kentte çatıda beslenen köpeklerin ölümüne davetiye çıkarıldığını vurgulayan Yanık, pitbullun sahibi için gerekli işlemlerin başlatılması amacıyla kurumlara dilekçeyle başvuru yaptıklarını açıkladı. Yanık, "Bu ölüme sebep olan kişinin ilgili yasalar çerçevesinde ceza almasını ve bir daha hayvan beslememesine yönelik girişimlerimiz var" dedi.
Sosyal medyadan da pitbullun ölümüne tepki gösterildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:30 Kaynak: DHA
Manavgat, Antalya, Pitbull, Güncel
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