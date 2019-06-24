Son Dakika Haberleri: Çatıya bağlanan pitbull'un sıcakta zor anları
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Çatıya bağlanan pitbull'un sıcakta zor anları

39 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir evin çatısına zincirle bağlanan pitbull cinsi köpeğin sıcak hava nedeniyle yaşadıkları çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Çatıya bağlanan pitbull'un sıcakta zor anları, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir evin çatısına zincirle bağlanan pitbull cinsi köpeğin sıcak hava nedeniyle yaşadıkları çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Su kabı devrildiği için susuz kalan köpeğin inlemeleri yürek burktu.
Manavgat'ın Yayla Mahallesi'nde 2 katlı bir evin çatısına birkaç gün önce pitbull cinsi bir köpek zincirle bağlandı. Bunaltıcı sıcaktan korunmak için gölgeye sığınmaya çalışan köpek, önüne konulan su dolu plastik kabı devirdi. Zincirinin kısa bağlanması nedeniyle gölgeye ulaşamayan köpek susuz kaldı. Sıcaktan bunalan köpek bir süre inledi. Köpek daha sonra zincirinin yetiştiği yere yüzükoyun uzandı.
Köpeğin durumu bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Görüntülerde dili hep dışarıda olan ve hızlı nefes alıp veren köpeğin gölgeye gitmek için yaptığı mücadele ve çatının kenarına gelip aşağı baktığı anlar yer aldı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:22 Kaynak: DHA
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