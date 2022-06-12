Evinin çatısına çıkan köpekleri öldüren sanık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika
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Evinin çatısına çıkan köpekleri öldüren sanık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

12.06.2022 11:14
Evinin çatısına çıkan köpekleri öldüren sanık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Başkentte tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeği ile ateş ederek öldüren Hanifi Karataş hakkında, "hayvanı kasten öldürmek" suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Başkentte tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeği ile ateş ederek öldüren Hanifi Karataş hakkında, "hayvanı kasten öldürmek" suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Hanifi Karataş, 22 Mart'ta Mamak Türközü Mahallesi'ndeki tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeğe av tüfeği ile ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği köpekler öldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Karataş, savcılık sorgusunun ardından "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Savcılığınca, Hanifi Karataş hakkında "Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, yürürlüğe yeni giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesinde evcil hayvanın, "İnsan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvanlar", sahipsiz hayvanın ise "Barınacak yeri olmayan evcil hayvanlar" olarak tanımlandığı, suça konu olayda öldürülen köpeklerin sokak köpeği olmasının evcil hayvan olarak kabul edilmesine engel olmadığı aktarıldı.

Sanığın 2 evcil köpeği kasten vurarak öldürmesinin Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen suç tanımına uygun olduğu aktarılan iddianamede, Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından verilen nekropsi raporuna göre, her iki köpeğin de ölümünün, silahla vurulmaya bağlı yoğun iç kanama sonucu gerçekleştiği bildirildi.

İddianame kabul edildi

Hayvanları Koruma Kanunu'na göre suçüstü halinde soruşturmanın genel hükümlere göre yapılacağı ifade edilen iddianamede, somut olayda suçüstü halinin bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, evcil hayvan sayılan 2 köpeği öldüren sanığın, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda düzenlenen suçları işlediği aktarılarak, Hanifi Karataş'ın "Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan 2 kez cezalandırılması talep edildi.

Sanık Karataş, iddianameyi kabul eden Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesinde 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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Kaynak: AA

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