Çatıya çıkan adam ayağının kayması sonucu düşüp öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çatıya çıkan adam ayağının kayması sonucu düşüp öldü - Son Dakika

Çatıya çıkan adam ayağının kayması sonucu düşüp öldü

6 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, iddialara göre yağan yağmurdan dolayı çatıyı kontrol etmek için çıkan bir adam, ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Çatıya çıkan adam ayağının kayması sonucu düşüp öldü, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, iddialara göre yağan yağmurdan dolayı çatıyı kontrol etmek için çıkan bir adam, ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetti.


Olay Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Karakoyun (79), gece yağan yoğun yağmurdan dolayı çatıyı kontrol etmek istedi. Çatıya çıkan Karakoyun, dengesini kaybederek yere düştü. Olayın fark edilmesi üzerine hemen bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
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