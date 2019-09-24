Son Dakika Haberleri: Çatıya çıkan cezaevi firarisi uzun uğraşlarla intihardan vazgeçirildi
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Çatıya çıkan cezaevi firarisi uzun uğraşlarla intihardan vazgeçirildi

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde girdiği bunalım sonucu intihar girişiminde bulunan cezaevi firarisi, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tahir Oğul'un yoğun çabaları ile intihardan vazgeçti.

Çatıya çıkan cezaevi firarisi uzun uğraşlarla intihardan vazgeçirildi, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde girdiği bunalım sonucu intihar girişiminde bulunan cezaevi firarisi, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tahir Oğul'un yoğun çabaları ile intihardan vazgeçti.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Özlem Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısına çıkan B.D., girdiği bunalım nedeniyle intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gerekli tedbirleri alırken, haksız yere cezaevine girdiğini ve tekrar cezaevine dönmek istemediğini söyleyen şüpheliyi intihardan vazgeçirmek için İlçe Emniyet Müdür Vekili Tahir Oğul yaklaşık 1 saat boyunca dil döktü.


Uzun uğraş ve görüşmeler sonrasında güçlükle intihardan vazgeçirilen B.D., sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:20 Kaynak: İHA
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