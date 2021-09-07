Çatıya çıkan genç, yola tuğla fırlattı! Olay anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Dün saat 16.00 sıralarında Pendik Yenimahalle'de meydana gelen olayda, 5 katlı inşaatın çatısına çıkan bir genç, çatı üzerinde bulunan tuğlaları alarak yola fırlatmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İnşaat alanına yakın noktada bulunan bir okula gelen öğrenciler ise polis ekipleri tarafından yolun karşısına geçmeleri önlenerek şahsın fırlattığı tuğlalardan korundu.

O ANLAR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Polis ekipleri tarafından uzun süren ikna çabaları sonrası şahıs aşağıya indirildi. Öte yandan yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.