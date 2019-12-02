Çatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildi

ANTALYA'da intihar etmek için 12 katlı binanın çatısına çıkan A.K. adlı kadın, yaklaşık 3 saat süren çaba sonunda ikna edilerek indirildi. Binanın önüne toplanan meraklı kalabalık cep telefonuyla o anları kaydetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Toroslar Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Toros Caddesi'ne gelen A.K., cadde üstündeki kaldırıma oturup ağlamaya başladı. Bir süre sonra aynı cadde üzerindeki bir siteye giren kadın, zillere basarak kapıyı açtırdı. Girdiği 12 katlı binanın çatısına çıkan kadın, korkuluklara oturdu. A.K.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadının atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı. Çatıya çıkan polis ekipleri, A.K.'yi ikna etmeye çalıştı. Polisleri yanına yaklaştırmayan A.K., korkuluklardan kendini aşağı sarkıttı. Bu anları, çevrede toplanan kalabalık cep telefonları ile kaydetti. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonucunda kadın, bulunduğu yerden indirildi.

Olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edilen A.K., gazetecilere, "Çaresiz bir kadına saldıranları çekin. Çaresiz kaldığım için böyle bir şey yaptım" dedi.

A.K., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.