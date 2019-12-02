Son Dakika Haberleri: Çatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildi
Son Dakika Güncel Çatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildi - Son Dakika

Çatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildi

6 saat önce

ANTALYA'da intihar etmek için 12 katlı binanın çatısına çıkan A.K. adlı kadın, yaklaşık 3 saat süren çaba sonunda ikna edilerek indirildi.

Çatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildi, System.String[]

ANTALYA'da intihar etmek için 12 katlı binanın çatısına çıkan A.K. adlı kadın, yaklaşık 3 saat süren çaba sonunda ikna edilerek indirildi. Binanın önüne toplanan meraklı kalabalık cep telefonuyla o anları kaydetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Toroslar Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Toros Caddesi'ne gelen A.K., cadde üstündeki kaldırıma oturup ağlamaya başladı. Bir süre sonra aynı cadde üzerindeki bir siteye giren kadın, zillere basarak kapıyı açtırdı. Girdiği 12 katlı binanın çatısına çıkan kadın, korkuluklara oturdu. A.K.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadının atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı. Çatıya çıkan polis ekipleri, A.K.'yi ikna etmeye çalıştı. Polisleri yanına yaklaştırmayan A.K., korkuluklardan kendini aşağı sarkıttı. Bu anları, çevrede toplanan kalabalık cep telefonları ile kaydetti. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonucunda kadın, bulunduğu yerden indirildi.

Olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edilen A.K., gazetecilere, "Çaresiz bir kadına saldıranları çekin. Çaresiz kaldığım için böyle bir şey yaptım" dedi.

A.K., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.


Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arı sürüsü işçinin kalçasına dadandı
Malezya'da "yarı çıplak" dövme gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahsen Unakıtan'ı aradığı iddiasına yalanlama! Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:08:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]