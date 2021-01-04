Çocukları olmadığı halde onları görmek istediğini söyleyen vatandaş, intihara kalkıştı - Son Dakika

İlginç olay, dün saat 16.45 sıralarında Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarında bulunan 6 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir vatandaş, 6 katlı binanın çatı katından atlamak isteyen birinin olduğunu ihbar etti.

ANNE VE BABASI OLAY YERİNE ÇAĞRILDI

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Hüseyin Şimşek'in atlama ihtimaline karşı hava yatağını açtı. Hüseyin Şimşek'in intihar ettiğini duyan anne ve babası, ekiplere yardımcı olmak için çatıya çıkarıldı. Şimşek, çocukları olmamasına rağmen, çocuklarını görmek istediğini söyledi.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Şimşek, akrabalarının çocuklarını kendi çocukları gibi göstererek yanına gelmesini istedi. Ekipler talep edilen akrabaları olay yerine getirdi. Sosyal hizmetlere bağlı psikolog ile olay yerinde bulunan Efeler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Törehan Mollaoğulları, Şimşek'i yaklaşık 4 saat boyunca atlamaktan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı.

Ekiplerin yoğun çabası sonrası, Hüseyin Şimşek vazgeçirilerek çatı katından indirildikten sonra rapor için hastaneye sevk edildi.

"BU GECE SON GECE"

Hüseyin Şimşek'i intihardan vazgeçirmek için uğraşan Efeler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Törehan Mollaoğulları, o an olan çabasını sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladı. Şimşek'in, kendini kayda aldığını fark eden Mollaoğulları dikkatini dağıtmak ve intihardan vazgeçirmek için sohbet etmeye çalıştı. Öte yandan, Şimşek'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 'Bu gece o son gece' ifadelerini kullandı.