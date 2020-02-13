Çatıya çıkan şahıs intihardan vazgeçirildi - Son Dakika
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Çatıya çıkan şahıs intihardan vazgeçirildi

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Çatıya çıkan şahıs intihardan vazgeçirildi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.


Olay, ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Eski İtfaiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Ş.M. bunalıma girip Kdz. Ereğli Belediyesi karşısında bulunan 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 4 katlı binanın önüne şişme branda açtı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ve Kültür Müdürü Muhammet Ali Ateş, Ş.M.'nin yanına çıkarak kendisini ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra intihardan vazgeçirilen Ş.M. olay yerine çağrılan ambulansa alınarak sağlık kontrolü için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
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