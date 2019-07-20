Çatıya çıkan yavru köpekler kurtarıldı
36 dakika önce
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yangın merdiveninden okulun çatısına çıkan 3 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:51 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, yangın merdiveninden okulun çatısına çıkan 3 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gölcük Şirinköy Mahallesi Fahri Korutürk
Caddesi'ndeki Şirinköy İlkokulu'nun çatısında bulunan yavru köpekleri görenler itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, itfaiye merdiveni ile okulun çatısına çıktı. İtfaiye
eri, okulun çatısında gezinen köpekleri tek tek yakalayıp itfaiye merdiveninin sepetine koyup indirildi. Yangın merdiveninden çatıya çıktığı belirlenen yavru köpekler okulun bahçesinin dışında bırakıldı.
Mahalleli Yasin Şirin çatıdan gelen sesleri duyunca köpekleri gördüğünü, bunun üzerine itfaiyeye haber verdiğini söyleyip, itfaiye ekibine teşekkür etti.
Piknikçilerin mangal ateşinden yangın çıktı Anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü Sitede panik ve korku anları! Klima patladı alevler tüm her yeri sardı İlber Ortaylı'dan 30 Ağustos açıklaması