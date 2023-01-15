Çatıya çıkınca babasının cesedi ile karşılaştı

Antalya'da ailesi tarafından gün içerisinde haber alınmayana yaşlı adamın cansız bedeni, oğlu tarafından çatıda bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yer alan 6 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binada oturan Turgut Çetek'ten (67) haber alamayan yakınları binanın çatı katına çıktı. Babasını yerde hareketsiz gören oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları ise olay yerine geldi. Yapılan araştırmada şahsın öğle saatlerinden itibaren kayıp olarak arandığı ve bozulan güneş enerjisini tamir etmek için çatıya çıktığı öğrenildi. Cenaze, polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan yaşlı adamın kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi. - ANTALYA