Çatıya çıkıp caddeye kiremit ve saksı fırlatan adam mahalleliye korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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Çatıya çıkıp caddeye kiremit ve saksı fırlatan adam mahalleliye korku dolu anlar yaşattı

10.05.2022 16:20

Kağıthane'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen adam, bir binanın çatısına çıkarak caddeye kiremit ve saksı fırlattı. Olay anı anbean kameralara yansırken, kişi Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.

Dün saat 20.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim Çırban 4 katlı bir binanın çatısına çıktı. Şahıs ardından bağırarak çatıdaki kiremitleri ve terastaki saksıyı aşağıya atmaya başladı.

ÇEVREYE ZARAR VERDİ

Yola düşen saksı park halindeki bir araca ağır hasar verirken, kiremitler ise çevredeki dükkanların camlarına çarptı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar ve esnaf polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Şahıs çatıda yürekleri ağızlara getirdiği esnada yukarıya çıkan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir anlık boşluğundan yararlanarak şahsı etkisiz hale getirdi. Gencin gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Park halindeki aracı zarar gören yabancı uyruklu Almed Kanatari şahıs hakkında şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından emniyete götürülen İbrahim Çırban, ifadesinin alınmasının ardından "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şahsın geçtiğimiz Mart ayında da yoldan geçen bir şahsı bacağından bıçakladığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve bir süre sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.

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Kağıthane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıya çıkıp caddeye kiremit ve saksı fırlatan adam mahalleliye korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatıya çıkıp caddeye kiremit ve saksı fırlatan adam mahalleliye korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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