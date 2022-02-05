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Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı

05.02.2022 17:38

Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde AK Parti teşkilatı binasının çatısına çıkıp intihar edeceğini iddia ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuklandı.

Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde AK Parti teşkilatı binasının çatısına çıkıp intihar edeceğini iddia ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuklandı.

Olay dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde ki AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın çatısına çıkan A.Ç. 7 aydır çocuğunun kendisine gösterilmediğini ifade ederek intihar girişiminde bulundu. Zanlının bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri kendisini tutarak binadan aşağı indirdi. Gazetecilerin soruları üzerine zanlı "AK Parti al sana İstanbul yasası, evimi yıktı, yavrumu elimden aldı" diye yanıt verip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Zanlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlının geçtiğimiz yıl Aralık ayında da Kaymakamlık binasına giderek duvarda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını alıp yırtarak küfür ve hakaretlerde bulunmuş ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra aynı intihar girişiminde bulunup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu gün Ereğli Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak Kdz. Ereğli Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı
Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı
Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hakaret, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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