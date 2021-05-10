Çatıya çırılçıplak çıkarak güneşlenen adam gözaltına alındı - Son Dakika

Çatıya çırılçıplak çıkarak güneşlenen adam gözaltına alındı

Burdur'un Konak Mahallesi'nde öğle saati sıralarında yaşanan olayda, 51 yaşındaki bir adamın çatıya çıplak çıkarak çevredekileri şaşkınlığa uğrattı. İntihar şüphesi üzerine ekiplere haber verildi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle, 51 yaşındaki H.A yakalanıp gözaltına alındı.

Konak Mahallesi Uğur sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında bir erkeğin sokak üzerinde bulunan binanın çatısında çıplak şekilde dolaştığı, intihar etme olasılığı olduğu şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ Gelen ekiplerin çatıda aradığı çıplak kişi, saklanırken bulundu. İsminin H.A. olduğu anlaşılan erkek, kıyafetleri giydirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne, buradaki işlemlerinin ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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