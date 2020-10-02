Çatıya düşen yaralı martıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Çatıya düşen yaralı martıyı itfaiye kurtardı

İZMİT'te bir binanın çatısına düşen yaralı martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kanadı kırılan martı tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Bugün öğle saatlerinde İzmit Yahyakaptan Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında uçamayan martıyı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Binanın önüne gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla çıktıkları binanın çatısından kanadının kırıldığı anlaşılan martıyı aldı. Martı, tedavi edilmesi için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü.