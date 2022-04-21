ÇATIYA SIKIŞAN KARGANIN KURTARILMASINA ÇİÇEKLİ TEŞEKKÜR - Son Dakika

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, üç katlı bir apartmanın çatısına sıkışan karga, Elçin Duru'nun (39), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine kurtarıldı. Yaptığı ihbar karşısında hassasiyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret edip, çiçek vererek teşekkür eden Duru, Olaya bu kadar hızlı müdahale edebilecekleri aklıma gelmezdi. Cana verdikleri duyarlılık takdire şayan dedi.

Camikebir Mahallesi'nde, geçen 14 Mart'ta üç katlı bir apartmanın çatı katındaki ahşap kısım arasındaki boşluğa giren bir karga, mahsur kaldı. Bir gün boyunca çatıdan gelen sesi duyan 1 çocuk annesi Elçin Duru (39), kuşun burada sıkıştığını fark edip, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla çatıya ulaşıp, sıkışan kargayı kurtardı. Yapılan kontrolde sağlık durumu iyi olduğu belirlenen karga, doğaya salındı. O anlar ise Elçin Duru tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekiplerin her türlü canlının yaşamı için gösterdiği bu duyarlı davranıştan etkilenen Elçin Duru, yaklaşık 1 saat yolculuk yaparak Seferihisar'dan Bornova ilçesine gelerek İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Murat Ummak, çağrı karşılayıcısı İbrahim Kankaya ve itfaiye memuru Cem Yılmaz'a çiçek verip, teşekkür etti.

'CANA VERDİKLERİ DUYARLILIK TAKDİRE ŞAYAN VE ETKİLEYİCİYDİ'

İhbarda bulunarak karganın kurtarılmasını sağlayan Elçin Duru (39), Mahallemizde çok sayıda karga var. Kuşlar, çatıya yuva yapıyor. Yuva yaptıkları için çok fazla müdahale etmek istemiyoruz. Çatıda ahşap kısmın arasında bir boşluk var. Oradan adeta çığlık sesi geliyordu. 112 Çağrı Merkezi'ni aradım. Bunun üzerine beni hemen ilgili itfaiye birimine bağladı. Acil bir vaka olmadığını, bir kuşun sıkıştığını söyledim. Ekipler hemen harekete geçti. Ben aradıktan 15-20 dakikada sonra bütün kurtarma çalışması bitmişti. Beni en çok etkileyen, olayın büyüklüğü küçüklüğüne bakılmadan harekete geçilmesi oldu. İnsan olmuş, hayvan olmuş ekiplerin görevlerini hassasiyetle yapması çok güzel. Asıl önemli olay ise, hızlarıydı. Olaya bu kadar hızlı müdahale edebilecekleri aklıma gelmezdi. Cana verdikleri duyarlılık takdire şayan ve etkileyiciydi dedi.

'HER TÜRLÜ CANLIYI KURTARIYORUZ'

112 Çağrı Merkezi'nde görevli İtfaiye eri, Cem Yılmaz (33) ise O gün nöbetteydik. Bir ihbar geldi. Arayan kişi, sıkılarak 'Acil bir olay değil sizi rahatsız ediyorum ama bir kuş çatıda sıkıştı' dedi. Bizim için ister insan ister karga gibi bir hayvan olsun can, candır. Teskin ederek bilgileri aldık. Ekipleri yönlendirdik. Bugün bizi ziyaret etmesi, gururlandırdı. İşimiz çok zor, böyle gururlandırılmak ise bizi mutlu ediyor. Burada önemli olan olayın küçüklüğü büyüklüğü demeden olayı sonlandırabilmek. İtfaiye olarak gerçekten zor durumda kalmış her türlü canlıyı kurtarıyoruz dedi.

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Murat Ummak, Tüm canlara duyarlılığımız üst seviyede. Bununla ilgili gelen tüm çağrıları en acil ve kısa sürede ekiplerle buluşturarak çözüme kavuşturuyoruz. Herkese acil durumda tek numara 112 diyorum dedi.

112 Çağrı Merkezi Karşılama görevlisi İbrahim Kankaya (30), Elçin Hanım, aradığında tedirgindi. Gereksiz bir çağrı yaptığını düşünüyordu.

Oysa biz, zor durumdaki hayvanları kurtarma olaylarına anında müdahale ediyoruz. Bunun yanında hayvana şiddet uygulandığına dair ihbarlar da alıyoruz. Vatandaşlarımıza şu bilgiyi de verelim. İçişleri Bakanlığı'nın 'HAYDİ' uygulaması ile hayvana olası şiddet ve istismar olaylarını bildirebilirsiniz dedi.