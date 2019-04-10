Son Dakika Haberleri: Çatıya Sıkışan Kargayı İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Çatıya Sıkışan Kargayı İtfaiye Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

Çatıya sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı İtfaiye ekipleri onun için seferber olduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde çatıya sıkışmış halde bulunan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çatıya sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
İtfaiye ekipleri onun için seferber oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde çatıya sıkışmış halde bulunan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay Tekirdağ'ın Saray ilçesi Ayazpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıya sıkışan kargayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda sıkışan kargaya merdivenli araç ile ulaşarak kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:34 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Saray, İtfaiye, 3. Sayfa
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