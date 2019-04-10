Çatıya Sıkışan Kargayı İtfaiye Ekipleri Kurtardı
1 saat önce
Çatıya sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı İtfaiye ekipleri onun için seferber olduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde çatıya sıkışmış halde bulunan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:34 Kaynak: İHA
Çatıya sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı İtfaiye
ekipleri onun için seferber oldu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Saray
İlçesinde çatıya sıkışmış halde bulunan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay Tekirdağ'ın Saray ilçesi Ayazpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıya sıkışan kargayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda sıkışan kargaya merdivenli araç ile ulaşarak kurtardı.
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