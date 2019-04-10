Çatıya Sıkışmış Halde Bulundu
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çatıya sıkışmış halde bulunan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çatıya sıkışmış halde bulunan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:13 Kaynak: İHA
Olay Tekirdağ'ın Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıya sıkışan kargayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda sıkışan kargaya merdivenli araç ile ulaşarak kurtardı. - TEKİRDAĞ
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