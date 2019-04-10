Son Dakika Haberleri: Çatıya Sıkışmış Halde Bulundu

Çatıya Sıkışmış Halde Bulundu

10 dakika önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çatıya sıkışmış halde bulunan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çatıya Sıkışmış Halde Bulundu, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çatıya sıkışmış halde bulunan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Tekirdağ'ın Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıya sıkışan kargayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda sıkışan kargaya merdivenli araç ile ulaşarak kurtardı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:13 Kaynak: İHA
Saray, İtfaiye, Tekirdağ, 3. Sayfa
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