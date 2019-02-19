Son Dakika Haberleri: Çatıya Uçan Tavus Kuşunu İtfaiye Kurtardı

Çatıya Uçan Tavus Kuşunu İtfaiye Kurtardı

53 dakika önce

Düzce'de bir evin bahçesinden kaçarak evin çatısına uçan tavus kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Çatıya Uçan Tavus Kuşunu İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Düzce'de bir evin bahçesinden kaçarak evin çatısına uçan tavus kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Azmimilli Mahallesi'nde bir tavus kuşunu çatıda gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bulunduğu yerden inemeyen tavus kuşunu yakalayarak indirdi.

Ekipler, kuşun sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:52 Kaynak: AA

Azmimilli Mahallesi, Düzce, İtfaiye, Güncel
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