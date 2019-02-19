Çatıya Uçan Tavus Kuşunu İtfaiye Kurtardı
53 dakika önce
Düzce'de bir evin bahçesinden kaçarak evin çatısına uçan tavus kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı.
Düzce
'de bir evin bahçesinden kaçarak evin çatısına uçan tavus kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Azmimilli Mahallesi
'nde bir tavus kuşunu çatıda gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bulunduğu yerden inemeyen tavus kuşunu yakalayarak indirdi.
Ekipler, kuşun sahibinin bulunması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:52 Kaynak: AA
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