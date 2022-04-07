Çatıyı onarmaya çalışırken merdivenden düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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Çatıyı onarmaya çalışırken merdivenden düşerek ağır yaralandı

07.04.2022 19:01
Çatıyı onarmaya çalışırken merdivenden düşerek ağır yaralandı

Çatıyı onarmak için çatıya inen S.D., çatıdan indiği sırada merdivenden düşerek ağır yaralandı.

Çatıyı onarmak için çatıya inen S.D., çatıdan indiği sırada merdivenden düşerek ağır yaralandı.

Uşak'ta merkeze bağlı Örencik Köyünde ikamet eden S.D., çatıyı onarmak için merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Onarımdan sonra inmeye çalışan S.D., ayağı kaymasının sonucunda merdivenden aşağıya düştü. Düşme sonucunda ağır yaralanan S.D., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - UŞAK

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Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıyı onarmaya çalışırken merdivenden düşerek ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatıyı onarmaya çalışırken merdivenden düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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