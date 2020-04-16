Çatıyı tamir ederken merdiven boşluğuna düşüp, beyin kanamasından öldü - Son Dakika

Çatıyı tamir ederken merdiven boşluğuna düşüp, beyin kanamasından öldü

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, çatıyı onarmak isteyen Murat Özer (52), kaplamanın kırılması sonucu merdiven boşluğuna düştü.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, çatıyı onarmak isteyen Murat Özer (52), kaplamanın kırılması sonucu merdiven boşluğuna düştü. Beyin kanaması geçiren Özer, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 9 Nisan günü, Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Murat Özer, 5 katlı binanın merdiven boşluğunun üzerindeki çatıyı onarmak istedi. Çatı kaplamasının kırılması sonucu Özer, 1 kat aşağıdaki merdiven boşluğuna düştü. Beyin kanaması geçiren Özer, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan ve tedaviye alınan Özer, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Özer'in cenazesi, Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı

Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi

İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi

Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı

Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler

Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi

Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti

İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti

Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun