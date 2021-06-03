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Catl Şangay'da Yeni Teknolojili Bir Araç Bataryası Fabrikası Kurmayı Planlıyor - Son Dakika

Catl Şangay'da Yeni Teknolojili Bir Araç Bataryası Fabrikası Kurmayı Planlıyor

03.06.2021 19:21
Catl Şangay'da Yeni Teknolojili Bir Araç Bataryası Fabrikası Kurmayı Planlıyor, System.String[]

Tesla'nın da en büyük tedarikçileri arasında yer alan Çinli batarya üreticisi CATL firmasının Şangay'da yeni ve çok büyük ölçekli bir fabrika kurmayı planladığı iddia edildi.

Tesla'nın da en büyük tedarikçileri arasında yer alan Çinli batarya üreticisi CATL firmasının Şangay'da yeni ve çok büyük ölçekli bir fabrika kurmayı planladığı iddia edildi. Konuya yakın iki önemli kaynak tarafından Reuters Ajansına iletilen bilgilere göre, bu hamlenin gerçekleşmesi durumunda CATL firmasının dünyadaki bir numaralı batarya üreticisi konumunun perçinleneceği ifade edildi.

CATL firması geçtiğimiz yıl Tesla Model 3 otomobillerin bataryalarını tedarik etmişti. Şangay'da fabrika kurulması durumunda CATL'nin Tesla'nın Şangay'daki üretim üssüne coğrafi olarak da yakınlaşması anlamına geliyor.

Şu anda tüm küresel otomotiv firmalarının elektrikli model üretimlerini arttırdıkları ve batarya taleplerinin çok yükseldiği biliniyor. Tesla da geçtiğimiz Nisan ayında batarya tedarikçilerine çağrı yaparak üretimlerini arttırmaları yönünde talepte bulunmuştu.

Mart ayında ise, yine büyük batarya üreticisi firmalar arasında yer alan LG Energy Solution da ABD'de yeni fabrikalar kurmayı hedeflediğini ve bu amaçla 4, 5 milyar dolar tutarında yatırım planladıklarını açıklamıştı.

Analistlerin yaptığı yorumlardan CATL'nin kuracağı yeni üretim tesisinin yıllık 80GWh kapasiteli olabileceği ve bu kapasite miktarı ile 800 bin adet otomobile güç kaynağı sağlanabileceği öğrenildi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, söz konusu fabrikanın muhtemelen Tesla'nın üretim merkezinin güneyinde kalan Lingang'daki yeni sanayi bölgesinde kurulabileceği ve yaklaşık 5 bin kişinin çalışacağı tesiste, şasiye montajlı yeni tip batarya (CTC) üretileceği tahmin ediliyor.

CTC tipi bataryaların yeni teknoloji olduğu ve bataryaları direkt olarak araçların şasilerine entegre etme olanağı sağlaması nedeniyle de, batarya sistemlerinin daha enerji yoğun bir tasarımla üretilebildiği belirtiliyor.

CATL Yönetim Kurulu Başkanı Zeng Yugun daha önce bu teknoloji ile ilgili yaptığı açıklamada, elektrikli araç menzillerinin 800 km'ye çıkacağını ve bu teknolojiyi 2030 yıllından evvel hayata geçirerek üretime başlayacaklarını belirtmişti.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Shanghai, Reuters, Fabrika, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Catl Şangay'da Yeni Teknolojili Bir Araç Bataryası Fabrikası Kurmayı Planlıyor - Son Dakika


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