Çatlak burunla Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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Çatlak burunla Türkiye ikincisi oldu

6 saat önce

Denizlili sporcu Ayşe Gönel, Çankırı'da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Çatlak burunla Türkiye ikincisi oldu, System.String[]

Denizlili sporcu Ayşe Gönel, Çankırı'da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Gönel'i çalıştıran Antrenör Hüseyin Aldı, sporcusunun yarı finalde talihsiz bir sakatlık geçirdiğini ve final maçına burundaki çatlağa rağmen çıktığını belirtti. Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 55 ilden 600 sporcu katıldı. Çardak Belediyespor sporcularından Ayşe Gönel 38 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Yarı finalde sakatlanmasına rağmen finalde altın madalya mücadelesi verip gümüşte kalan Ayşe, hedefinin ay-yıldızlı kafileye seçilerek İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.


Çankırı, Türkiye, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:48 Kaynak: DHA
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