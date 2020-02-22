Çatlak oluşan barajda su tahliye çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatlak oluşan barajda su tahliye çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Çatlak oluşan barajda su tahliye çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Uşak'ta Bahadır Barajı'nda meydana gelen su tahliye çalışmaları devam ederken, 49 metre yüksekliğindeki barajda tahliye çalışması ile su seviyesi 3 metreye kadar indirildi.

Çatlak oluşan barajda su tahliye çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Uşak'ta Bahadır Barajı'nda meydana gelen su tahliye çalışmaları devam ederken, 49 metre yüksekliğindeki barajda tahliye çalışması ile su seviyesi 3 metreye kadar indirildi.


Banaz ilçesinde bulunan Bahadır Barajı'nda geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen çatlak sonucu barajdan kontrolsüzce akan suyun tahliye çalışması 3'üncü gününde de devam ediyor. Çalışmalarda yaklaşık 100 kişiden oluşan ekip aralıksız su tahliye çalışması yapıyor. Bugün itibariyle aktif kullanılan 3 tahliye pompasının yanı sıra 5 pompanın da bölgeye getirildiği kurulum çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Bölgede zaman zaman kar yağışının ve soğuk havanın etkisini göstermesine rağmen çalışmalar hızla devam ediyor.


"Tehlike geçmiş durumda değil"


Tehlikeye rağmen geçim kaynağı olan hayvanlarını bırakamadığını dile getiren köy sakinlerinden Özcan Temel, "Barajda çalışmalar devam ediyor. Tehlike geçmiş durumda değil. Şu anda köyde kalıyoruz, bekleyişteyiz. Akşam köyü terk etmedim, evde kaldım. Çünkü hayvanlar var. Akşam otele gitmedim köyde yattık. Tehlike şu anda geçmiş durumda değil daha devam ediyor" dedi.


"Akrabalara akşam yatılı olarak misafirliğe gidiyoruz"


Yetkili kurumlardan yapılan açıklamalar doğrultusunda evlerine döneceğini belirten Ömer Faruk Meral ise "Şu anda sıkıntı geçmiş değil henüz bekliyoruz. Kaymakamlıktan bir açıklama gelirse ona göre hareket edeceğiz. Burada evdeler, akrabalara akşam yatılı olarak misafirliğe gidiyoruz. Orada kalıyoruz. Herhangi bir olumsuz durum yok. Olursa da artık Allah'tan gelen bir şey diyecek bir şey yok" diye konuştu. - UŞAK

Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP kongresinde delege kadına danışmadan sert tepki: "Otur lan"
Yemek artıklarını sokak köpeklerine götüren 4 çalışan işten kovuldu Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde cumhuriyetin kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 21:56:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatlak oluşan barajda su tahliye çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]