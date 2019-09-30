Çatlaklar nedeniyle evlerine girmeye korkuyorlar

Tokat'ta yaklaşık 6 yıl önce riskli alan ilan edilen mahalledeki evlerin bazılarında derin çatlaklar oluşması vatandaşları endişelendiriyor.



Tokat Kalesi alt bölgesinde Semerkant Mahallesi'ndeki 11.7 hektarlık alanda bulunan evlerin can veya mal kaybına yol açma riski taşıması sebebiyle 'riskli alan' olarak ilan edilmesinin ardından 493 evin yıkılması hedefleniyor. Yaklaşık 6 yıldır çalışmalar bu yönde devam ederken, evlerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar ise tedirgin. Tadilat yaparken ahşap döşemenin altından çıkan manzarayla şok olduklarını ifade eden Mustafa Top, evin zemininde bir insanın elinin sığacağı derinlikte çatlaklar oluştuğunu söyledi. Tek katlı binanın duvarlarında da kayma nedeni ile çatlakların bulunduğunu belirten Top, "Evin arka odasındaki tahtasını sökerek beton atmak istedik, taban komple çatlak durumda idi. Evin girişindeki salonda da derin yarıklar var. Burası riskli alan ilan edilmişti, devletimizden yardım istiyoruz. Çünkü artık evlerimiz gece gündüz durulacak gibi değil. İş gittiğimde evdekileri merak ediyorum. Bir şey olur diye korkuyor, sürekli telefonla arayıp durumlarını soruyorum. Evlerimiz başımızda yıkıldı yıkılacak diye korku içerisindeyiz. Bu anlamda bizler bir yer gösterilmesini veya bize bir yer gösterilmesini istiyoruz" dedi.



Tokat'ın deprem bölgesinde olduğuna dikkat çeken Top, "Şuan mağdur durumdayız. Sadece benim evim değil mahalledeki bir çok ev bu durumda. Evler içinde durulabilecek gibi değil, korkuyoruz. Tadilat yapmak istedik ama neresini yapacağız bilemiyoruz. Durumlar vahim, devletimizden yardım bekliyoruz. Buralar eğer yıkılacaksa yıkılsın, yıkılmayacaksa tadilat yapılsın" diye konuştu.



Evlerini, duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle 5 yıl önce boşalttıklarını ifade eden Hüsamettin Yayla ise yaşadıkları endişeyi dile getirerek, "Bu çatlakların oluştuğu evde annem kalıyordu, can güvenliğinden dolayı kiraya çıkarttık. Burayı boşaltalı 5 yıl oldu, 5 yıl önce de burası bu durumda idi. Bizim durumumuz iyi olduğu için annemizi kiraya çıkardık. Bura da kira veremeyecek insanlar var. O nedenle devletin sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu.



Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tokat Belediyesine rezerv alanı tahsis edilerek çalışmaların yapılacağı öğrenildi. - TOKAT