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Çatlaklar tehlike oluşturuyor

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan devlet hastanesi otopark alanında oluşan çatlaklar, tehlike oluşturuyor.

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Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan devlet hastanesi otopark alanında oluşan çatlaklar, tehlike oluşturuyor.


Yapımı 2018 yılında tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi otoparkında çatlaklar oluştu.


Hastane önünde bulunan otopark alanında yer yer göçükler, kırılmalar hasarlı alanlar sebebiyle göreve yeni başlayan hastane yönetimi otopark alanını tedbir amacıyla kapattı.


Bölgenin kullanılamamasından ve muhtemel bir kötü senaryodan tedirgin olan vatandaşlar durumun yetkililer tarafından bir an önce çözülmesini beklerken, bazı sürücüler canını ve malını hiçe sayarak park yasağı olan bölgeye araç park etmeye devam etti. - SİNOP

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:43 Kaynak: İHA
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