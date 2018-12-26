Çatlakların Oluştuğu 2 Bina Boşaltıldı
2 saat önce
ZONGULDAK'ta duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye kararı verilen 25 kişinin yaşadığı 2 binada oturanlar, evlerini boşaltmaya başladı.
ZONGULDAK'ta duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye kararı verilen 25 kişinin yaşadığı 2 binada oturanlar, evlerini boşaltmaya başladı. Meşrutiyet Mahallesi
Sağlık Sokak'ta bulunan 4 katlı, 9 daireli apartman ve bitişiğindeki 2 katlı 2 daireden oluşan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Apartmanda oturanların haber vermesiyle AFAD
ve Zonguldak
Belediyesi ekipleri binalarda incelemede bulundu. Ekipler, yapılan incelemenin ardından binaların tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. Toplam 25 kişinin yaşadığı 11 daire ekiplerce mühürlendi. Apartman sakinlerinden bazıları yakınlarının yanına giderken bazıları da Öğretmenevi'ne yerleştirildi. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör
, binaların tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi.
Bugün eve giden apartman sakinleri, zabıta ekiplerinin mührü açmasıyla eşyalarını almak için eve girdi. Bazı kişiler, kamyona yükledikleri eşyalarla kiraladıkları evlere taşındı. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:00 Kaynak: DHA
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