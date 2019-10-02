Çatlakların oluştuğu evlerde inceleme

TOKAT - Tokat'ta yaklaşık 6 yıl önce riskli alan ilan edilen mahalledeki bazı evlerde oluşan çatlaklarla ilgili İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD teknik ekibi incelemelerde bulundu.

Tokat Kalesi alt bölgesinde Semerkant Mahallesi'nde bulunan 5 evin duvarları ve zeminlerinde çatlaklar oluşması mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Riskli alanda bulunan evlerde oturan vatandaşların İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yaptığı başvuru sonrasında ekipler inceleme yaptı. AFAD ve İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü teknik ekipleri evleri tek tek dolaşarak binaların duvarlarında oluşan çatlaklarla ilgili tespitlerde bulundu. İki kurumun yaptığı incelemenin ardından bir rapor oluşturularak bölgede çalışma yapılacağı kaydedildi.

Evlerine girmeye korkuyorlar

Mahalle sakinlerinden Fikriye Türk, çatlaklar nedeniyle evlerine girmeye korktuklarını ifade ederek, "Evlerimizde çatlaklar var, başımıza yıkılacak diye korkuyoruz. Bugün ekipler incelemelerde bulundu. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.Evlerinde oluşan çatlak nedeniyle kiraya çıktıklarını ifade eden Emine Yayla, "5 yıldır kirada oturuyorum, evimizin yapılmasını istiyorum. Bizlerin evlerimizi tamir ettirme durumu da yok" dedi. Nuriye Top ise tadilat yapmak için evlerinin tabanındaki tahtaları söktüklerinde çatlaklarla karşılaştıklarını belirterek, "Evimizi fareler basmıştı, tahtaları sökmüştük. Bu yarıklar ortaya çıktı. Evde durulacak durumumuz yok" ifadelerini kullandı.

Tokat Kalesi alt bölgesinde bulunan mahalle yaklaşık 6 yıl önce can veya mal kaybına yol açma riski taşıması sebebiyle 'riskli alan' olarak ilan edilirken, 493 evin yıkılması gündeme getirilmişti.