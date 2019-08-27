Çatlayan minareyi, yalçın çifti onarıyor

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, 65 metrelik 3 şerefeli minarenin, çatlak oluşan üçüncü şerefesi Hasan-Selma Yalçın çifti, tarafından onarılıyor.

İvrindi ilçesindeki Alan Camii'nin 65 metrelik minaresi 3 şerefeli olarak yapıldı. Üçüncü şerefenin oluşan çatlak nedeniyle yıkılmasına kararı verildi. Yıkım işini de bugüne kadar çok sayıda minarede tamir ve boya işi yapan Hasan-Selma Yalçın çifti, aldı. Çift, son şerefedeki taşları tek tek sökerek, yıkım işine başladı.

56 yıldır minarelerde çalıştığını anlatan 69 yaşındaki Hasan Yalçın, "Bu minare zamanında yüksek yapılmış. İki şerefeli olarak planlanan minare üç şerefeli yapılmış. Böyle olunca minarenin üzerinde çatlamalar olmuş. Şimdi biz bunun yüksek olan kısmını yıkıyoruz. Yıkım tamamlandıktan sonra en üstüne alemini takacağız ve boyasını yapacağız" dedi.

Cami cemaatinden Hüseyin Semerci de, "Minare 1981 yılında yapıldı. Daha sonra paratoner çalışmadığı için yıldırım düştü. Minarenin üst kısmında hasar oluştu. Şimdi tehlikeli olan bölüm yıkılıyor. İnşallah bundan sonra tehlike ortadan kalkacak" dedi.