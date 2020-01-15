Çatlayan yol korkuttu - Son Dakika
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Çatlayan yol korkuttu

6 saat önce

Karabük'te köprüdeki yolda meydana gelen çatlak ekipleri harekete geçirirken, Kara yolları ekipleri yolda incelemede bulundu.

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Karabük'te köprüdeki yolda meydana gelen çatlak ekipleri harekete geçirirken, Kara yolları ekipleri yolda incelemede bulundu.


Karabük- Safranbolu Karayolu Şehit Ateşe Bulvarı Beşbinevler Mahallesi mevkisinde yolda yaklaşık 30 metre uzunluğunda çatlak oluştu. Gün boyunca binlerce aracın geçtiği yolda yaşanan çatlak sonrası yapılan ihbarın ardından Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda incelemede bulundu. 5000 evler ile 100 yıl mahallesinin ulaşımını da sağlayan üst geçidin alt kısmında da inceleme yapan ekipler yolun eklem yerinde genleşmeden dolayı bir çatlak oluştuğunu ve herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığı tespit ettiler.


Yolda oluşan çatlakların fotoğraflarını çeken ekipler incelemenin ardından ayrıldı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
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