Çatma Dağı, beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatma Dağı, beyaza büründü - Son Dakika

Çatma Dağı, beyaza büründü

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bin 337 metre rakımlı Çatma Dağı, yılbaşından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle güzel manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bin 337 metre rakımlı Çatma Dağı, yılbaşından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle güzel manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Dağ üzerindeki köy ve vadilerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken beyaz örtü ve sisin etkili olduğu bölgeler, drone ile havadan görüntülendi.

Kar keyfi yaşamak için dağa çıkan bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla kar oyunları oynadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma yürütürken hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Turgutlu'nun kırsal mahalleleri olan Güney, Çayıralan ve Dağyeniköy'deki yemleme çalışmasına katılan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle bu soğuk havalarda vatandaşlarımızdan hayvanlar için evlerinin önlerine bir kap mama bırakmalarını rica ediyorum." dedi.

Çatma Dağı, beyaza büründü

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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