ÇATOD'da olağan genel kurul toplantısı

Çanakkale Turistik Otelciler, Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği (ÇATOD) olağan genel kurulunda mevcut başkan Armağan Aydeğer güven tazeledi.

Genel kurulda konuşan Aydeğer, ÇATOD'un geçmiş dönem faaliyetleri hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Divan başkanlığını Ali Akol, Kemal Pazarbaşı ve Hayati Aydeğer'in yaptığı genel kurulda, geçmiş yönetimin faaliyet ve bütçesinin ibrasından sonra yeni yönetim seçildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde, Armağan Aydeğer başkanlığındaki yeni yönetimde Mehmet Hilmi Satar başkan yardımcısı, Salih Yüksel genel sekreter, Aykut Şölen sayman, Nilgün Gökser, Serhat Koçarslan ve Erhan Pazarbaşı ise yönetim kurulu üyeliklerine getirildi.