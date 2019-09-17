ÇATOM'da kadınlar hem meslek sahibi olacak hem de başka kadınlara umut olacak

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kızıltepe Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi bünyesinde faaliyet yürüten Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) kadın istihdamına yönelik faaliyetler sürüyor. ÇATOM bünyesinde açılan usta öğreticilik kursu sayesinde 60 kadın hem meslek sahibi olacak hem de başka kadınlara umut olacak.



Mardin Olgunlaşma Enstitüsü ve Kızıltepe ÇATOM ile yapılan protokol doğrultusunda 60 kadın ev tekstili, makine nakışları ve kilim kumaş dokuma kurslarına katıldı. Yaklaşık iki yıl sürecek eğitim sonunda kadınlar usta öğreticilik belgesi alacak. Bu belge sayesinde kadınlar hem iş yeri açabilecek hem de açtıkları kurslarda başka kadınlara ders verebilecek.



Program hakkında açıklamalarda bulunan ÇATOM sorumlusu Bahar Yıldız, "Mardin Olgunlaşma Enstitüsü ile yaptığımız protokol doğrultusunda 3 alanda iki yıllık bir kurs programı açtık. 60 kadınımızı burada eğitiyoruz. İki yılın ardından kadınlarımız usta öğreticilik belgelerini almış olacak. Ev tekstili, makine nakışları ve kilim kumaş dokuma olarak 3 alan açtık. Bu kadınlarımız yeri gelince belki kurumumuzda usta öğretici olarak kurs açacak. Yeri geldiğinde kendi imkanları ile açtıkları atölyelerde kendi etrafındaki kadınlara yardımcı olabilecekler. Amacımız kadın istihdamına destek olmak" dedi.



"Kendi tekstil atölyemizi açabileceğiz"



Devlet tarafından kendilerine imkan tanındığını atılan kursiyer Gurbet Eksik ise, "Buraya gelip dikiş nakış öğreniyoruz. İnşallah iki senede usta öğretici olacağız. Kadınlar için çok büyük bir fırsat olacak bu proje. Biz zamanında okuyamadık imkanımız ve fırsatımız olmadı ama devlet bize bu fırsatı verdi. Bu karsta sertifikalarımızı aldıktan sonra kendimize tekstil atölyesi açabileceğiz. Alacağımız usta öğreticilik belgesini iyi bir şekilde değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı" diye konuştu.



Kursa katılan Özlem Erbey de, "İki senede burada kendimizi geliştirdikten sonra usta öğreticilik belgesi alacağız. Allah'ın izniyle ve öğretmenlerimizin desteğiyle bizde usta öğreticilik belgemizle kurslar açabileceğiz. İnşallah iş yeri açma belgesini de alacağız. Bunun için buraya geliyoruz" şeklinde konuştu. - MARDİN