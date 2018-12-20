Son Dakika Haberleri: Çatom'da Kitap Okuma Kampanyası

Çatom'da Kitap Okuma Kampanyası

24 dakika önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ÇATOM bünyesinde kurs gören bayan kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de kitap okuma alışkanlığı ediniyorlar.

Çatom'da Kitap Okuma Kampanyası, System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ÇATOM bünyesinde kurs gören bayan kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de kitap okuma alışkanlığı ediniyorlar.

İlçe merkezinde faaliyet yürüten Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) meslek edindirme, istihdam sağlama amaçlı olarak kadınlara yönelik açılan kurslarda eğitim, öğretim alan kursiyerlere yönelik ÇATOM kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için her gün kitap okuma saati uygulaması başlattı. Her gün yarım saat kitap okuma saati olarak belirlediklerini dile getiren ÇATOM Sorumlusu Emiş Bahçeci, kitap okuma alışkanlığı kazandırma uygulamasına tüm Çermikli kadınların katılmalarını istediklerini belirtti. Bahçeci, "Kadınlar arası kitap okuma kültürünün geliştirilmesi ve alışkanlığın edinilmesi için Çermik ÇATOM merkezinde ara sıra kitap okuma saatleri düzenlenmekteydi. ÇATOM merkezindeki kursiyer bayanların ve tüm katılımcıları kapsayacak şekilde her gün yarım saat kitap okunma kampanyası başlattık. Kadınlar Çermik Kütüphanesinin kitaplığından faydalanıyorlar. Kitap okumak isteyen kadınları ÇATOM'a bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:28 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çermik, Güncel
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