Son Dakika Haberleri: Çatom ve Gençlik ve Kültür Evine Ziyaret

Çatom ve Gençlik ve Kültür Evine Ziyaret

1 saat önce

-Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile GAP Başkanı Sadrettin Karahocagil ÇATOM ve Gençlik ve Kültür Evini ziyaret etti.

Çatom ve Gençlik ve Kültür Evine Ziyaret, System.String[]
- Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile GAP Başkanı Sadrettin Karahocagil ÇATOM ve Gençlik ve Kültür Evini ziyaret etti.

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, GAP idaresi ile ÇATOM'ların Kilis'te büyük çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Milletvekili Ahmet Salih Dal ve GAP Bölge Kalkınma Dairesi Başkanı Sadrettin Karahocagil ile beraber GAP idaresine bağlı merkezleri ziyaret ettik. Burada görev alan hocalarımız ve yöneticilerle beraber yapılan çalışmalar ziyaret edildi. Saraç Mehmet Çatom sorumlusu Canan Ketrez hanıma ve Gençlik ve Kültür Merkezi Sorumlusu Emine Bayram hanıma ev sahipliği için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:29 Kaynak: İHA

Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger, Kilis, Politika
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