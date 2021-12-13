Üye Girişi
Çatören Barajı alarm veriyor - Son Dakika

Çatören Barajı alarm veriyor

13.12.2021 10:10

Eskişehir'de çiftçilerin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için kullanılan Çatören Barajı'nın su seviyesi ciddi oranda düşerken, suyu çekilen baraj drone ile havadan görüntülendi.

Eskişehir'de çiftçilerin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için kullanılan Çatören Barajı'nın su seviyesi ciddi oranda düşerken, suyu çekilen baraj drone ile havadan görüntülendi.

Seyitgazi ilçesinde bulunan Çatören Barajı'nın, mevsimsel yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. İlçede bulunan yaklaşık 30 mahallenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan baraj suyunun az olması, çiftçileri ve çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Ciddi oranda suyu çekilen ve farklı balık türlerine ev sahipliği yapan baraj drone ile havadan görüntülendi. Baraja en yakın mahallelerden biri olan Numanoluk mahallesinin Muhtarı Nazif Ayık, geçmiş yıllara göre 2021 yılındaki su oranının en düşük seviyede olduğunu belirterek, kuraklığın boyutuna vurgu yaptı.

"BÖYLE GİDERSE BU SEVİYENİN ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların barajdaki su seviyesini değiştirmediğini söyleyen Muhtar Ayık, "Bu gölet olarak geçiyor zaten yukarıdan gelen akarsuyu yok. Bu göletleri suyu, kışın kar ve yağmur yağışlarıyla toplanıyor. 2021 yılına gelene kadar bu kadar düşük olduğu görülmemiştir. Son zamanlarda su seviyesi çok düştü. Yağışların olmaması, kar yağmaması ve sulamanın daha fazla olması sebebiyle düştü. Seyitgazi bölgemizin 30-40 mahallesi buradan su ihtiyacını karşılıyor. Kuraklık nedeniyle çiftçilerin mahsulleri de kurudu. Burada sular bir mevki akıyor, bir mevkiden sonra kesiliyor. Barajın da kendine göre ihtiyacı var. Burada balıklar yetiştiriliyor. Balıkları suyu kalması için olan suyu akıtıyorlar, geri kalana ihtiyaç olduğu için akıtılamıyor. Bir haftadan beri yağışlar oluyor ve bu da toprağı ancak ıslattı. Baraja hiçbir etkisi yok. Baraja hiçbir damla su inmedi şu durumda. Çünkü kuraklık var ve bu yaz yağmur yağmadı. Böyle giderse bu seviyenin çıkacağını düşünmüyorum" dedi.

"BU BARAJ HEPİMİZİN BARAJI"

Baraj çevresine duyarsızca atılan çöpler hakkında da konuşan Ayık, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yol kenarı olmasından dolayı buradan geçerken barajı seyretmek için konaklıyorlar. Giderken çöplerini buraya atıyorlar. Çevremizi koruyalım. Bu baraj hepimizin barajı. Burada Türkiye'nin her tarafına giden balık var. Balıkları etkilememek, onların ölmemesi ve vatandaşa faydalı olması için çöpleri atmamalıyız. Çok uyarmamıza rağmen çöp sorunu çözülmüyor."

(Şevket Can Çikot - Yaşar Arda - Kazım Ulusoy/ İHA)

Çatören Barajı alarm veriyor
Çatören Barajı alarm veriyor
Çatören Barajı alarm veriyor
Çatören Barajı alarm veriyor
Çatören Barajı alarm veriyor
Çatören Barajı alarm veriyor

Eskişehir, Seyitgazi, Drone, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çatören Barajı alarm veriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!
Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! 10:41 Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den! 10:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den! Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Milyonların gözü asgari ücret zammında! 09:26 Milyonların gözü asgari ücret zammında! Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu 08:18 Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar 08:12 HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar 08:05 İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar

Son Dakika Haberleri
10:45 Aşılar, Türkiye'de görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den can sıkıcı araştırma
10:43 Öğrenciler dikkat! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak
10:40 Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!
10:33 İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı!
10:29 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den!
10:29 Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş
10:26 Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözü TRT dizisine replik oldu! İnce bir mesaj var
10:20 Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı!
10:13 Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu
10:09 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi
Aşılar, Türkiye'de görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den can sıkıcı araştırma Aşılar, Türkiye'de görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den can sıkıcı araştırma         
10:45
Öğrenciler dikkat! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak Öğrenciler dikkat! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak         
10:44
İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı! İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı!         
10:34
Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş Müge Anlı'dan, intihar eden Serkan Kıyak hakkında ilk yorum: Eşi, aileyi arayıp maaşı alıp çocuğu bırakmak istemiş         
10:29
Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı         
09:40
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu         
08:17
Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem         
08:10
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 10:49:55. #1.13#
SON DAKİKA: Çatören Barajı alarm veriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement