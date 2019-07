Cats Filmi

Cats Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Broadway müzikalinden sinema ya uyarlanan müzikal oyun Andrew Lloyd Webber tarafından T.S. Elliot'ın 'Old Possum’s Book Of Practical Cats' isimli kitabından senaryolaştırılmıştır.Jellicles adlı bir kedi kabilesi, bir gece içerisinde yaşamlarını kökünden değiştirecek olaylara dahil olurlar. Kediler için bir çeşit cennet olan Heaviside isimli bir yer vardır. Heaviside ise yeniden doğuşu simgeler. Kralın görevi de oraya gidecek olan kediyi seçmektir. Ancak Macavity isimli kötü kedi, kralı kaçıracaktır. Olacakları engellemek de diğer kedilere düşer.Filmde seçici kişiyi kral olarak değil yalnızca Old Deuteronomy adıyla ve Judi Dench 'in canlandırmasıyla görüyoruz. Kötü kedi Macavity'yi ise Idris Elba canlandırıyor. Filmin kadrosunda Taylor Swift , Rebecca Wilson, Jennifer Hudson gibi birçok yıldız isim yer alıyor.Tom HooperTom Hooper, Lee Hall, Andrew Lloyd Webber, T.S. EliotIdris Elba, Rebel Wilson , Judi Dench, Ian McKellen, James Corden, Taylor Swift, Ray Winstone, Jennifer Hudson, Laurent Bourgeois, Laurie Davidson, Mette Towley, Larry Bourgeois, Jason Derulo, Zizi Strallen, Robbie Fairchild, Francesca Hayward, Daniela Norman, Melissa Madden-Gray, Naoimh Morgan, Steven McRae, Yasmin Harrison, Bluey Robinson, Abigayle Honeywill, Danny Collins, Freya Rowley, Eric Underwood, Jonadette Carpio, Tommy Franzen, Aaron Jenkins, Jaih Betote, Chrissy Brooke, Joel SwedenskyAnimasyonCatsWorking Title Films2019 İngiltere , ABDİngilizceUIP Türkiye20.12.2019