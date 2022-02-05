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Son dakika! CATS kameralı 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatı yapıldı - Son Dakika

Son dakika! CATS kameralı 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatı yapıldı

05.02.2022 15:09

Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, silahlı insansız hava aracı (SİHA) 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatlarının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, silahlı insansız hava aracı (SİHA) 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatlarının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldığını açıkladı. Demir. SİHA'larda yerli üretim CATS kameralar kullanıldığını belirtti.

İsmail Demir, Twitter'daki hesabından, 'Semalarımızda hür ve özgür' mesajıyla yaptığı açıklamada, "Baykar üretimi 'Bayraktar TB2'lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlarımızı yaptık. Ayrıca teslim ettiğimiz SİHA'larda yerli imkanlarla ürettiğimiz CATS (elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi) kameralarımız kullanıldı. Hayırlı olsun" dedi.

Son dakika! CATS kameralı 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatı yapıldı
Son dakika! CATS kameralı 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatı yapıldı
Son dakika! CATS kameralı 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatı yapıldı
Son dakika! CATS kameralı 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatı yapıldı

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İsmail Demir, SİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! CATS kameralı 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! CATS kameralı 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatı yapıldı - Son Dakika
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